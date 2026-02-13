Javier Duarte, cada vez más lejos de su libertad

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sufrió un nuevo revés que aleja la posibilidad de obtener su libertad en abril próximo, mes en el que cumple su condena de nueve años de prisión por lavado dinero y asociación delictuosa.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, dictó prisión preventiva justificada al expriísta por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012.

En audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, que duró seis horas y media, la Fiscalía General de la República acusó a Duarte de Ochoa de ordenar la mezcla de recursos federales y estatales para después distribuirlos en cuentas bancarias con el fin de perderles el rastro y desviarlos, mediante un esquema conocido como la "licuadora", para el pago de sueldos, pensiones y proveedores.

En su participación ante el juez, el exgobernador de Veracruz acusó que el nuevo proceso penal en su contra tiene "tintes políticos" para impedir que deje la cárcel en abril.

