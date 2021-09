"Javier Lozano usó al Foro Científico y Tecnológico para su 'verdad histórica' en Pasta de Conchos"

La organización Familia Pasta de Conchos acusó este jueves a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de haber creado su propia "verdad histórica" para no rescatar a los mineros que quedaron atrapados, utilizando argumentos del dictamen que elaboró el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el cual actualmente se encuentra bajo investigación judicial por presuntos malos manejos de dinero público.

En entrevista con Romina Gándara y Daniela Barragán para "Café y Noticias", noticiero matutino transmitido por el canal de Sin Embargo al Aire en YouTube, Cristina, Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, afirmó que "Javier Lozano lo que necesitaba y lo que hizo con el Foro fue justificar una decisión política", pues ellos "ya habían decidido que no harían el rescate y que protegerían a Grupo México. Entonces utilizan tres renglones del dictamen para decir que no se haga el rescate".

"Yo apelo a que se investiguen las consecuencias del trabajo del Foro, de sus silencios y de lo que Javier Lozano hizo. Es decir, Javier Lozano utilizó recursos públicos para construir su propia verdad histórica al estilo de Murillo Karam, verdad histórica de que no se podía entrar a la mina, lo cual era absolutamente falso, mentiroso", aseguró la mañana de este jueves.

Asimismo, Cristina Auerbach mencionó que aunque el dictamen del Foro no decía que no se podía hacer el rescate de los cuerpos de los 65 trabajadores que murieron en la mina Pasta de Cochos, el FCCyT no salió a decir públicamente que "ellos no dijeron nada y que se estaba manipulando". Además, destacó que en el informe, con el cual supuestamente se basó Lozano para no rescatar a los cuerpos, "decía que no se recomendaba ingresar a la mina por resultar peligroso", aunque eso no viniera realmente en el documento.

Cristina Auerbach agregó durante la entrevista, que en 2011, Javier Lozano fue cuestionado en el Senado de la República por no hacer el rescate. No obstante, señaló que el exsecretario dijo en ese entonces que "hasta el momento los resultados de este dictamen no han sido desvirtuados con elementos de carácter técnico y científico, por ello, al carecer de indicios que indiquen una revisión de las condiciones, el Gobierno se encuentra imposibilitado para hacer el rescate".

En un reportaje del periodista Álvaro Delgado, se señala que dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que Felipe Calderón usó como base para cancelar el rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, y que costó 4.6 millones de pesos, evidencia también cómo personajes de ese sexenio se han reciclado en gobiernos hasta de Morena, como la Secretaria de Gobernación de Miguel Barbosa en Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, cuñada de Alejandra Sota, vocera del expresidente.

Hill Mayoral, directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación de Calderón, envió al Gobierno de Coahuila, el 8 de octubre de 2007, el dictamen de la asociación civil FCCyT, actualmente bajo investigación judicial por presuntos malos manejos de dinero público, para cancelar toda acción de rescate de los 65 trabajadores atrapados desde el 19 de febrero de 2006.

"Ante el escenario de peligro prevaleciente se recomienda no autorizar el ingreso a la mina, a fin de no comprometer la integridad física de las personas que participen en los trabajos de recuperación", expresó Hill Mayoral al subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Sergio Alberto Robles, a quien anexó el dictamen del FCCyT, según el oficio DGPC/0635/2007.

Tres días antes, el 5 de octubre de ese año, Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo de Calderón, también envió el dictamen del FCCyT a Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila, para anticipar que se suspendería el rescate de los mineros, porque le recordó que la instrucción de su jefe era "privilegiar las labores del rescate hasta donde técnica y humanamente sea posible".

Hasta el propio coordinador general del FCCyT, José Luis Fernández Zayas, se dijo "muy afortunado" de haber sido invitado a participar en esa "gran aventura crítica" de elaborar el dictamen que sirvió al Gobierno de Calderón para cancelar el rescate de los mineros, "llevando conocimiento de calidad a la sociedad mexicana para solucionar los grandes problemas nacionales".

En su "Informe de actividades junio 2006-junio 2008, Fernández Zayas detalló que para elaborar el dictamen el FCCyT convocó a un panel internacional de expertos en seguridad en minas que realizó los análisis y preparó el informe que fue revisado por un grupo multidisciplinario de académicos.