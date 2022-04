JCF abre 40 mil vacantes para quienes no estudian ni trabajan

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió 40 mil nuevas vacantes para las personas, de 18 a 29 años de edad, que no estudian y no trabajan.

Marath Baruch Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, de la Secretaría del Trabajo, detalló que se están ofertando 40 mil vacantes de capacitación en abril, "para crear oportunidades para quienes más lo necesitan".

Bolaños hizo un llamado a los jóvenes a registrarse en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y elegir un centro de trabajo en el que se capacitarán y desarrollarán herramientas para obtener un empleo.

"Durante el tiempo de capacitación, el Gobierno de México les otorga una beca de 5 mil 258 pesos y seguro médico del IMSS. Asimismo, continuando con la estrategia territorial de oficinas móviles, que busca dar atención focalizada y llevar el programa a los municipios que más lo necesitan, les recordamos que estén pendientes del calendario que está por salir para que asistan a la más cercana", refirió.

---¿Qué ofrece el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, "es un programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro".

Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de 5 mil 258.13 pesos y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.