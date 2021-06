Jefe de campaña, posible implicado en asesinato de candidato en Veracruz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que uno de los posibles implicados en el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz, Remigio "René" Tovar (MC), de acuerdo a las investigaciones, es su jefe de campaña para quedarse como abanderado de ese cargo.

El presidente López Obrador dijo que ese tipo de crímenes políticos solo se pueden enfrentar con valores y principios.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en estos casos autoridad juega un papel importantísimo.

"Porque si no hiciéramos nuestro trabajo, si no nos importara, si protegiéramos, si actuáramos dando malos ejemplos, que el gobierno fuese de nuevo un mercado, un tianguis, la sede del mercantilismo, la corrupción, no saldríamos adelante nunca".

Señaló que se tiene que buscar la purificación de la vida pública del país.