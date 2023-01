Jesuitas piden justicia a nuevo fiscal de Chihuahua

A-AA+

La Compañía de Jesús en México hizo un llamado al recién nombrado fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que detengan la "alarmante situación de violencia que aqueja a la Sierra Tarahumara".

Pidieron a las autoridades resultados de las investigaciones del asesinato de los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y del guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez.

Los jesuitas lamentaron que después de siete meses del delito cometido en la parroquia de San Francisco Javier, en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, no se haya detenido al responsable.

"Han pasado siete meses desde los asesinatos de nuestros hermanos Javier y Joaquín, junto a Pedro Palma y Paul Berrelleza, y la impunidad continúa, sin que se haya detenido al perpetrador y sin que la situación de la región se haya modificado sustancialmente", señalaron en un comunicado.

Indicaron que, debido a la impunidad en el caso, existe miedo en los habitantes de la región, además que la violencia no ha cedido.

"La Compañía de Jesús en México se encuentra preocupada por no contar con resultados sustanciales en la investigación y, principalmente, por la violencia que sigue azotando a la Sierra Tarahumara, ya que, al no haber justicia para los jesuitas y la comunidad de Cerocahui, el miedo impera en las y los pobladores", añadieron.