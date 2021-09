Jesús Seade toma posesión como embajador de México en China

El principal negociador mexicano del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Jesús Seade Kuri, informó que tomó posesión como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante China.

En un tuit, el funcionario indicó que buscará potenciar la inversión, comercio, turismo y estrechar aún más los lazos de amistad entre México y China.

"Gran honor tomar posesión en esta fecha como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Popular de China. Pondremos todo nuestro esfuerzo en potenciar inversión, comercio, turismo, intercambio cultural y estrechar aun más los lazos de amistad", escribió.

Jesús Seade Kuri fue ratificado este martes como embajador en China el pasado 13 de julio.

La ratificación corrió a cargo de la Comisión Permanente, órgano que sustituye a ambas Cámaras del Congreso mexicano durante los recesos legislativos, con 27 votos a favor y una abstención.

--Retiro e investigación por peculado

A mediados de abril, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que presentaría al Senado la propuesta para algunas embajadas, entre ellas la de China con Seade Kuri.

El propio Seade Kuri había anunciado en noviembre su retiro temporal de la vida pública tras recibir la medalla Miguel Hidalgo por parte del Gobierno mexicano.

"Tras estos meses de pandemia y una muy fuerte candidatura a la OMC que no llegó a puerto por insistencias políticas de ciertos países, pero no por ello fue menos exitosa y fascinante, mi familia me reclama", expresó en esa ocasión.

En junio, el exsubsecretario de América del Norte de México había presentado su candidatura para el puesto de director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en sustitución del brasileño Roberto Azevedo, pero fue eliminado en primera ronda.

Seade es un economista, diplomático y político mexicano-libanés de 73 años. Fue uno de los miembros fundadores de la OMC y negociador mexicano en el T-MEC.

Estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero después cursó una maestría en Economía en el Colegio de México y un doctorado de Economía en la Universidad de Oxford.

En 1986 se incorporó al Banco Mundial como economista principal y en 1989 trabajó como jefe negociador de la Ronda de Uruguay, figura que precede a la OMC.

El año pasado, Seade fue investigado por la Secretaría de la Función Pública por supuestamente haber incurrido en peculado (malversación de fondos) y abuso de poder, tras haber sido señalado por utilizar recursos públicos para viajar con recursos públicos a ver a su familia a Hong Kong, pero fue exonerado.

De acuerdo con Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, Seade era investigado por peculado en Viajes a Hong Kong.

"El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, está siendo investigado por peculado y abuso de funciones, por haber utilizado recursos públicos y falseado comisiones de trabajo en varios viajes personales que realizó a la ciudad de Hong Kong, con la única finalidad de visitar a su esposa y a su familia que radican en esa ciudad asiática", señaló el periodista en su columna del 14 de octubre de 2020.