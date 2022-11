Jornada violenta en Sinaloa deja 4 muertos

A-AA+

CULIACÁN, Sin., noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- En una nueva jornada de violencia, en diversos puntos de la capital del estado, cuatro hombres fueron asesinados a balazos, uno más resultó herido con impactos de bala y un maestro de una escuela primaría del municipio de Concordia, de nombre Francisco "N", se presume que fue privado de su libertad.

Según los reportes, el docente de la escuela Primaria Josefa Ortiz, del municipio de Concordia, fue reportado como privado de su libertad por hombres armados, por lo que la denuncia del supuesto hecho fue notificada la mañana del martes pasado.

En el municipio de Mazatlán, sobre la avenida Manuel J Clouthier, del fraccionamiento San Jorge, una persona del sexo masculino, cuya identidad no se dio a conocer, resultó con una herida de bala, por lo que este fue trasladado en un vehículo particular a un hospital.

La Policía Municipal del puerto, no logró establecer si el ataque fue una acción directa contra la víctima o se trató de un supuesto asalto, puesto que el hombre, tuvo que ser enviado a un hospital para su atención.

En la ciudad de los Mochis, Eduardo "N", de 54 años de edad, quien se encontraba fuera de su domicilio fue atacado por un desconocido el cual le disparó a corta distancia en dos ocasiones y logró huir del lugar, la persona que resultó herida, falleció minutos después.

Durante la madrugada del martes pasado, cerca de la colonia Antorchista, de la capital del estado, fue hallada una persona del sexo masculino, de apariencia joven, asesinado de varios disparos, sin que este portara alguna identificación.

Una tercera víctima, la cual se presume puede tratarse de Ramón "N", cuya familia había iniciado su búsqueda desde la tarde del martes pasado, apareció muerto a balazos y envuelto en cobijas, en un camino de terracería que conduce al ejido Siete Gotas, en Culiacán.

El cuerpo de esta persona, cuya familia, en forma preliminar lo identificaron como Ramón "N" de 40 años de edad, se encontraba envuelto en cobijas.

Sobre la persona encontrada asesinada en el camellón de la carretera Culiacán-Navolato, el cual presentaba varios impactos de bala, fue identificado como David Alexis "N", de 33 años de edad, originario del campo pesquero de Dautillos, sindicatura de Altata, Navolato.

Los datos que se conocen de esta persona, conocida como "El Zuky", es que formaba parte de una célula delictiva de Navolato.