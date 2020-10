Josefina es honorable, dicen panistas; retan a AMLO a que denuncie

La senadora Josefina Vázquez Mota fue arropada por sus compañeros, respecto de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de corrupción en el manejo de recursos en programas de apoyo a migrantes.

"Yo conozco a Josefina y me parece que es una mujer honorable y si hay un elemento de prueba, que sea distinto a lo que ha dicho la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues que lo presente [López Obrador] en las instancias que corresponden", dijo el senador Damián Zepeda Vidales.

Expresó "la plena confianza en Vázquez Mota es del grupo parlamentario del PAN, en el actuar de nuestra compañera siempre. Qué vergüenza de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador", señaló.

El senador panista dijo de López Obrador: "Qué cobardía el atacar a una persona con refritos de mentiras que ya han sido plenamente aclarados en el pasado".

Afirmó que "el gobierno que se dice de izquierda, que se dice perseguido en el pasado, que se la lleva argumentando que tuvieron años de lucha contra un sistema que inventaba cosas y atacaba a los opositores, ahora usa sus mañaneras para atacar a quien piensa distinto que él".

Hizo hincapié en que las acusaciones contra Vázquez Mota se expresaron "a raíz de una votación muy fuerte que tuvimos de desaparición de los fideicomisos".

Sostuvo que fue "un golpe bajo, sucio y tenemos plena confianza en nuestra compañera. Qué vergüenza para el Gobierno".

López Obrador "mostró una faceta muy negativa y lo sabe, tan lo sabe que está queriendo distraer la atención de la desaparición insensible de fideicomisos".

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz lamentó que "el Presidente sabe que actuó mal, que tiene costo político lo que hizo, pues tiene el rechazo de miles de personas por la desaparición de esos fideicomisos y trató de desviar la atención diciendo 'yo no soy, es la otra'".

Es decir, "señala a Josefina con algunas mentiras que sí es importante precisarlas. Una, no hay un fideicomiso creado para el caso de los migrantes, eso creo que es importante.

"Los recursos los ejerció directamente la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su área responsable de atender a migrantes, y fueron bajados a través de los consulados".

Gálvez Ruiz agregó: "Josefina jugó un papel importante, sí, de enlace entre los migrantes y entre los consulados. Sí, sí lo jugó, lo ha dicho públicamente".

Agregó que "la ASF ha hecho evaluaciones sobre los recursos. Creo que lo que corresponde es que el Presidente estudie a detalle esto que estoy diciendo, antes de difamar a una persona".

López Obrador actuó en relación a Vázquez Mota, "por desesperación". Si hay algo indebido, "la instancia no es una mañanera, donde sólo difamas".

Aprovechó para señalar: "Yo le quisiera preguntar al Presidente cómo ve el caso de su hermano, Pío López Obrador, que ahí sí es evidente que vimos a una persona entregándole sobre de dinero a su hermano. Y de eso no dice nada".