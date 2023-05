Joven desaparece en el mar tras salvar a su mamá en playa de Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Equipos de rescate náutico y buzos reactivarán este lunes la búsqueda en las playas de Ponce, en la sindicatura de El dorado, del joven que con auxilio de otras personas lograron sacar de las playas de Ponce a su madre que se estaba ahogando, pero éste desapareció en el mar.

La señora María del Carmen "N" de 41 años de edad, a la que le brindaron los primeros auxilios paramédicos de la Cruz Roja, falleció minutos después de haber sido rescatada, en tanto que su hijo, José Ángel de 20 años de edad, no logró salir del mar.

Jesús Bill Mendoza, Coordinador de Protección Civil de Culiacán dio a conocer que visitantes de la playa de Ponce, en la sindicatura de Eldorado a 67 kilómetros al sur de la capital del estado, reportaron que una mujer que había ingresado al mar solicitó ayuda para salir, por lo que su hijo y otras personas fueron en su ayuda.

José Ángel fue arrastrado por el oleaje

La mujer de nombre María del Carmen, fue sacada del mar por varias personas, sin embargo, su hijo de nombre, José Ángel "N", de 20 años, no lo logró, al parecer fue arrastrado por el oleaje y pese a que se desplegó un operativo con lanchas rápidas no se ha encontrado el cuerpo.