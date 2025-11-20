Joven desaparecido en bar salió acompañado de dos hombres: Fiscalía

CULIACÁN, Sin., noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- El joven Carlos Emilio "N", de 20 años y quien desapareció la madrugada del domingo 5 de octubre pasado al asistir al bar Terraza Valentino de Mazatlán, salió caminando del lugar acompañado de dos hombres, pero en las imágenes de los videos no se aprecia si era amenazado.

Isaac Aguayo Roacho, vicefiscal General de la Zona Sur del Estado dijo que por las imágenes que se han analizado, no se puede establecer si el joven originario del vecino estado de Durango, salió forzado con dos personas con las que se subió a una camioneta.

Señaló que con base en las investigaciones que se tienen abiertas y los diversos videos que se han revisado, se estructura un seguimiento desde el momento que ingreso al bar con varios familiares, hasta la hora en que éste se levantó al sanitario a las dos de la mañana y salió del bar de la zona Dorada, pero va acompañado de dos hombres.

Comentó que se han practicado diversos cateos relacionados con esta desaparición, por lo que se trabaja en la identificación de las personas que acompañaron a su salida a Carlos Emilio "N", cuya familia denunció su desaparición al ir a los sanitarios del Bar Terraza Valentino.

El funcionario del área judicial indicó que se verifican las características y matrícula de la camioneta en la que se subió en compañía de dos personas más, a fin de dar un seguimiento hacia dónde se dirigieron y si fue a un lugar específico de Mazatlán.

La familia del joven ha efectuado una serie de manifestaciones en la ciudad de Mazatlán para exigir el esclarecimiento de su paradero.

Su madre, Brenda Valenzuela, quien emprendió su búsqueda por varios puntos de Mazatlán recabando datos o evidencias de lo que le sucedió, exigió a las autoridades judiciales estatales y federales investigar su paradero, puesto que una persona no puede esfumarse de un negocio que con cámaras de videovigilancia.

La señora le solicitó al gobierno del estado de Durango, de donde son originarios, intervenir para que se agilice su búsqueda, ante el temor que le pudo suceder algo grave.

Una ficha de localización fue emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la que se describe a Carlos Emilio, como un joven de 20 años, de complexión delgada, con una estatura de un metro 70 centímetros, cara ovalada, el cual fue visto por última vez la madrugada del domingo pasado en un negocio de la zona Dorada.