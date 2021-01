Joven supera el Covid-19 y se lo tatúa en el brazo

La imagen de un tatuaje en el brazo de un joven está llamando fuerte la atención en redes sociales, debido a que se trata del ícono del coronavirus con un cubrebocas y la leyenda "Surviver 2020 Covid 19".

EL UNIVERSAL localizó en Ciudad Victoria a Jesús Martínez Torres, de 30 años de edad, quien fue el autor del tatuaje a un amigo y cliente suyo.

Relató que desde hace tres años se dedica a realizar tatuajes en su domicilio particular, "acondicioné una habitación como estudio y seguimos todas las medidas de seguridad".

Mencionó que el cliente del tatuaje se llama Santiago Guerra, quien superó el Covid-19, "no creo que alguien más se lo tatúe nomás por ocurrencia", expresó.

Jesús Martínez es conocido en Facebook como "Elmerck", donde a raíz de que subió la foto del tatuaje ha recibido muchos comentarios positivos.

"Quiero aclarar que no hubo ningún afán de llamar la atención en los medios, sólo hice mi trabajo y el tatuaje ha gustado mucho", aclaró el tatuador.

El joven que se hizo el tatuaje admitió que se lo hizo debido a que fue contagiado de Covid, "pero no me hizo nada".

En redes sociales los comentarios de los usuarios han sido con bromas al respecto; por ejemplo, Flavio Mateos le sugirió que, "aún no cantes victoria campeón"; la cuenta VsDufrein opinó que, "aún no acaba la pandemia y ya piensa que se salvó jajaja".

Y hay quienes han sido más extremistas en sus comentarios, como Julio Cesar García Alvarado: "Yo sobreviví a mis exs, será prudente tatuármelas".