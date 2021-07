Jóvenes Construyendo el Futuro incorporará a medio millón más en 2021

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro incorporará a medio millón de jóvenes en el 2021, los que se sumarán al millón 800 mil que ya participaron en dicha política pública, dijo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.

Añadió que en promedio el 75% terminan el año de beca en las empresas a las que se les incorpora y el restante 25% se regresa a estudiar o dejan el programa.

Durante el evento Jóvenes Construyendo el Futuro "Impulsando el Talento Mexicano" que organizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Secretaria afirmó: "Han pasado un millón 800 mil jóvenes (por el programa) y destacar que casi el 60%, el 58% son mujeres. Esperamos incorporar de aquí a diciembre 400 mil jóvenes adicionales y por supuesto que vamos a seguir incorporando el próximo año.

Dijo que harán "lo que sea necesario hasta que no haya ningún joven que se quede sin alternativas. Pero, por lo pronto para este año la proyección era medio millón, ya incorporamos 100 mil en junio, entonces vamos a incorporar 400 mil adicionales de aquí a diciembre".

Consideró que con este programa se logró abrirles las puertas a los jóvenes y se les dejó de decir "ninis" porque ni estudian ni trabajan, al no ser por falta de ganas, ni de actitud ni por ser flojos, sino que es la falta de alternativas y oportunidades.

Expuso que ahora los jóvenes reciben 4 mil 310 pesos al mes, ya que la beca que se les da se ajusta al aumento al salario mínimo, por ejemplo en 2019 se les dieron 3 mil 600 mensuales, en 2020 se subió a 3 mil 748 pesos y la beca se seguirá actualizando.

El presidente del CCE, Carlos Salazar, dijo: "Celebro que estemos aquí reunidos no solamente revisando qué pasó hacia atrás sino viendo como lo podemos relanzar todavía para hacerlo mejor, para hacerlo más inclusivo para dar esa posibilidad".

"México requiere su propia movilidad y va a tener una mayor movilidad en la medida en que los empresarios, autoridades y la sociedad como un todo, pero sobre todo los jóvenes encuentren la posibilidad de ser mejores personas, ciudadanos y mexicanos", expuso.

El presidente de la Comisión de Educación del CCE, Pablo González Guajardo, dijo que "las empresas son sin duda el principal aliado del programa, más del 70% de los más de un millón 800 mil becarios que han participado el día de hoy, han estado vinculados al sector privado, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y 94% de los más de 360 mil centros de trabajo responsables de capacitar a los becarios son de este sector".

Por otra parte, el director general y presidente del consejo de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, explicó que el programa público puede "ser ese semillero de talento que tanto hemos buscado en el sector productivo. Un programa que permite cerrar la brecha entre la oferta y la demanda y generar así oportunidades a través de la capacitación de calidad".