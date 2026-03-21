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Jóvenes de BC, a Mundial de Robótica

Por El Universal

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Jóvenes de BC, a Mundial de Robótica

La Paz, BCS.- En Los Cabos, 13 estudiantes de secundaria lograron clasificar al Campeonato Mundial de Robótica VEX 2026, una de las competencias escolares de ingeniería y tecnología más importantes a nivel internacional.

Los jóvenes integran dos equipos de los seis que representarán a México en el torneo que se realizará del 27 de abril al 1 de mayo en St. Louis, Missouri, en EU.

Padres de familia explicaron que los equipos pasaron por un proceso clasificatorio que incluyó torneos realizados durante el último año en Playa del Carmen, Quintana Roo; Toluca, Estado de México, y Morelia.

La competencia es parte del programa VEX Robotics, considerado uno de los sistemas de robótica educativa más extendidos en el mundo, que busca fomentar habilidades en los estudiantes, como cuestionar, experimentar, jugar y explorar, además de desarrollar su potencial para comunicarse, colaborar en equipo y gestión del tiempo.

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El profesor Sócrates Gallardo, docente de la materia Habilidades Digitales, destacó el logro de los estudiantes que representarán a México en esta competencia internacional, al remarcar que los adolescentes, de entre 12 y 16 años, saben de programación, mecánica, modelación en 3D y, sobre todo, de trabajo en equipo.

"Los distingue el hecho de ser perseverantes, no se dieron por vencidos, entrenaron mucho y sacrificaron tiempo de juegos, de fiestas. Y aun en las competencias previas, cuando se les presenta un desafío, han logrado salir adelante. Ellos están adquiriendo habilidades complejas a través de su acercamiento a la tecnología", manifestó.

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