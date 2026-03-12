Juan Ramón de la Fuente: reunión CELAC será clave ante crisis

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente afirmó este jueves que la próxima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) será "particularmente relevante" ante la escalada en Oriente Medio, al considerar que la región necesita preservar sus principios fundamentales y fortalecer sus mecanismos de integración.

Relevancia de la reunión CELAC en contexto internacional

De la Fuente, quien acudirá en marzo próximo a la cita en Colombia en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que el encuentro cobra especial importancia "precisamente por el contexto en el que estamos inmersos" y porque América Latina y el Caribe deben sostener espacios de coincidencia aun con sus diferencias políticas.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México señaló que, más allá de las "naturales diferencias ideológicas", los países de la región necesitan defender principios básicos y avanzar en mecanismos de integración que ya se han trabajado desde hace tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Proyectos y cooperación en la CELAC

En ese sentido, sostuvo que la CELAC es uno de los foros donde puede revisarse la situación regional y, al mismo tiempo, encontrarse proyectos concretos que permitan una "integración en los hechos".

Como ejemplo de esa cooperación, destacó la reciente inauguración en Querétaro de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, proyecto emanado de la CELAC que, dijo, permite ubicar puntos de convergencia entre los países de la región.

De la Fuente añadió que la reunión también tendrá un componente birregional, pues asistirán varios presidentes y jefes de Estado de países africanos, lo que abrirá un espacio de diálogo entre América Latina, el Caribe y África.

A su juicio, ese acercamiento resulta "interesante y oportuno" en el escenario actual, porque también existe la necesidad de vincular más a ambas regiones mediante proyectos específicos.

En sus declaraciones, el canciller enmarcó además la postura de México frente a los conflictos internacionales en los principios constitucionales de política exterior, entre ellos la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias.

También reiteró que, mientras persistan las hostilidades en la región, una de las prioridades del Gobierno mexicano será proteger a sus connacionales y facilitar su retorno seguro al país. En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha evacuado de manera progresiva a mexicanos desde países de Oriente Medio ante la escalada del conflicto.

Al 4 de marzo de 2026 se reportaban 279 evacuados; el 5 de marzo, 321; el 7 de marzo, 629; el 9 de marzo, 887; el 10 de marzo, 1.009; y el 11 de marzo, 1.055 connacionales evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán, Catar y Baréin.