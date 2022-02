Jueces de todo el país obligados a avalar vacuna contra covid para infantes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Los jueces de todo el país están obligados a conceder suspensiones para que los menores de entre cinco y 11 años sean vacunados contra el Covid-19.

El pasado viernes, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México publicaron una jurisprudencia en la que concluyeron que no aplicar la vacuna a los menores de ese rango de edad implica un riesgo de contagio para ellos y de afectación grave a la salud, la vida e integridad física de los mismos por las secuelas que puede ocasionar el virus.

Esta jurisprudencia es obligatoria para todos los jueces del país y está vigente desde este lunes, por lo que en los futuros amparos que se tramiten sobre el tema, los juzgadores deberán aplicar este criterio para conceder las suspensiones.

"La experiencia ha mostrado que es ascendente la tendencia de incremento de afección a los integrantes de ese sector de la población, y que se han registrado numerosos casos de deceso.

"El estudio realizado por uno de los laboratorios productores de la vacuna para prevenir el Covid-19 ha demostrado que se trata de una medida segura y eficaz para los menores de edad del grupo de cinco a 12 años en una dosificación diferenciada de la prevista para el resto de la población", dijo el tribunal.

La jurisprudencia fue emitida luego de que padres de menores de entre cinco y 11 años tramitaron amparos ante la omisión de las autoridades de salud de aplicar la vacuna contra el SARS-Cov2 a este grupo poblacional por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que existe una campaña en contra del gobierno federal para acusarlo de no querer inocular y proteger a los niños con la vacuna contra el Covid y "hacer aparecer como que somos Herodes".

En la mañanera, López-Gatell afirmó que los niños de cinco a 10 años tienen el mínimo riesgo de tener complicaciones por la pandemia, y rechazó que haya resistencias para vacunar a los menores, pues se prioriza a los grupos que tienen el mayor peligro como define el plan nacional de vacunación.

"Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie, nos interesa que todos estén protegidos; pero, efectivamente, la distorsión que se ha hecho en los medios, desafortunadamente a veces eso crea un cerco informativo y la población se confunde, porque le dan información falsa, torcida, distorsionada", insistió.