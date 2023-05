Jueces, "reyes y reinas del sabadazo" para liberar delincuentes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al continuar con sus críticas al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los jueces de ser los "reyes y reinas del sabadazo" para liberar delincuentes.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que es frecuente que en fines de semana ordenen la liberación de criminales, como el narcotraficante Rafael Caro Quintero, con el objetivo de que las fiscalías no tengan tiempo para evitar su liberación.

"Imagínense que un juez que tiene el poder de su firma para dejar en libertad a Caro Quintero, o a cualquier otra persona, un viernes. Eran, y siguen siendo todavía, los reyes y las reinas del sabadazo", expresó.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que es urgente reformar el Poder Judicial, para que, entre otras medidas, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por el voto ciudadano.

"Porque sí se ha avanzado en el Poder Legislativo. Además, ahí el ciudadano tiene la posibilidad de elegir a su diputado, a su senador, pero acá no, y se ha avanzado bastante en el Poder Legislativo. Y ahí dan la cara y se conocen... En el caso del Poder Judicial no, no se sabe", agregó.