Jueces son constructores de paz: ministra

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que los juzgadores federales son constructores de paz e impartir justicia es su responsabilidad fundamental: "Vamos bien, pero aún nos falta construir más", dijo.

Durante un encuentro con jueces federales en Torreón, Coahuila, que se llevó a cabo el viernes pasado, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) enfatizó que el Poder Judicial Federal (PJF) imparte justicia con ética, excelencia y unidad.

Resaltó que estos encuentros permiten al Consejo de la Judicatura Federal tener un panorama de las necesidades y retos de cada región, además de fortalecer la unidad y el sentido de pertenencia institucional.

En su intervención, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo expresó que la fortaleza del Poder Judicial la generan todos y cada uno con su trabajo cotidiano sin importar el lugar donde estén o el nombramiento que tengan.

"Ser árbitros es el papel que nos toca jugar y todos debemos salir a la calle con la cara en alto y el orgullo de pertenecer a una institución integrada, en su inmensa mayoría, por personal calificado, profesional, honesto y con un claro compromiso con la sociedad a la que sirve", consideró.

El ministro Javier Laynez Potisek invitó a los asistentes a seguir trabajando con excelencia, ya que ahora más que nunca la sociedad está atenta a lo que resuelven: "Ustedes jueces y magistrados son los pilares del Poder Judicial Federal", afirmó.

Por su parte, la consejera Lilia Mónica López Benítez manifestó la importancia de que sigan impartiendo justicia con convicción, ética, responsabilidad y con la camiseta del Poder Judicial de la Federación bien puesta.

"Les invito a legitimarnos ante la sociedad con nuestro trabajo y no perder de vista que somos personas servidoras públicas y que nos debemos a la gente que servimos", remarcó.

Al concluir la reunión, la ministra Piña Hernández recorrió los inmuebles que el Poder Judicial tiene en Torreón, Coahuila.

Asimismo, al celebrar el 17 aniversario del Canal del Poder Judicial, el ministro Luis María Aguilar Morales afirmó que la Suprema Corte de Justicia es el único tribunal en el mundo que transmite en directo todas las discusiones y análisis de las propuestas de resolución y lo hace sin omitir ningún paso, incluyendo la postura y votación de cada uno de los integrantes.

Al presidir el acto en representación de la ministra presidenta Norma Piña, el ministro subrayó que en el pleno no hay arreglos previos a las sesiones, "lo que se dice y oímos los propios integrantes es lo que oyen y ven todos los que observan el canal".

Indicó que Justicia TV no sólo ha contribuido a fortalecer la cultura jurídica de la audiencia, también la constitucionalidad y el respeto por los derechos humanos.