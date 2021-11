Juez cita a Ancira para el 1 de diciembre; pagaría los primeros 50 mdd que debe a Pemex

Un Juez Federal citó a una audiencia a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), para debatir el cumplimiento de las condiciones para reparar el daño de más de 216 millones de dólares por el caso de Agronitrogenados.

La comparecencia solicitada por el Juez Artemio Zúñiga se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte a través de una videoconferencia debido a que el empresario hará una transferencia de 50 millones a la petrolera mexicana en las siguientes horas.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa [Altos Hornos] por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, señaló Ancira durante la videollamada realizada este viernes 19 de noviembre.

Durante este encuentro, la defensa solicitó un diferimiento, pues mencionó que han tenido conversaciones con Pemex para la materialización del pago, ya que los trámites se encuentran prácticamente finalizados para llevarlo a cabo.

Vicente Francisco Sánchez, abogado de Petróleos Mexicanos (Pemex, una de las afectadas en el proceso), dijo que la empresa mexicana está de acuerdo en recibir el dinero por adelantado y pidió una audiencia más para verificar que se haya realizado, la cual fue fijada por el Juez para el próximo 1 de diciembre a las 8:30 horas.

Este sería el primer pago de los 216 millones que se deben, los cuales se ha comprometido a entregar en favor de Pemex para que el proceso penal en contra de Alonso Ancira termine. El plazo de esta primera entrega se vencería el 30 de noviembre.

El también conocido como “Rey del Acero” afirmó que no pudo abrir un fideicomiso en territorio nacional porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se impidió por la investigación del blanqueo de capitales en su contra, por lo que decidió abrirlo en Estados Unidos, sin embargo, éste funciona.

“Estamos listos para cumplir con nuestras obligaciones… La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no nos dejó constituir el fideicomiso [en México] debido a la investigación por blanqueo de capitales que hay en mi contra. Por eso lo abrí en Estados Unidos. Pero el fideicomiso funciona. Tan es así que el primer pago se realizará en las siguientes hora. Traté de vender unas propiedades para abrir un fideicomiso y no se pudo”, mencionó Ancira en compañía de sus abogados.

Cabe destacar que el encuentro fue demorado por diversos problemas técnicos, y Ancira se hizo presente desde Estados Unidos, pues se encuentra fuera del país debido a un tratamiento por un problema severo de hipertensión, según el dictamen médico que tenía. Y recientemente dio positivo por COVID-19.

Y aunque el Juez dio el visto bueno a ese posicionamiento, hizo énfasis en que debe estar en la Ciudad de México para futuras audiencias del caso.

Se destacó que la audiencia podía tener varios puntos de partida porque inicialmente fue solicitada para que la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) impugnaran dicho dictamen médico para acreditar que no estaban en condiciones idóneas para impugnar su comparecencia judicial.

El empresario está acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

El pago de la reparación de daño fue pactado en tres depósitos en una cuenta filial de Pemex en el Banco JP Morgan Chase Bank en San Antonio, Texas; el primer pago sería de 50 millones de dólares, antes del 30 de noviembre; el segundo sería por la cantidad de 54 millones 166 mil 10 dólares, en la misma fecha de 2022; y el último por 112 millones 497 mil 990 dólares, en el mismo periodo de 2023.

El pasado 13 de noviembre la defensa de Alonso Ancira dio a conocer a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Pemex que el empresario tenía la posibilidad de adelantar el 50 por ciento del primer pago de la reparación de daño causado a la paraestatal por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Según La Jornada, serían depositados los primeros 25 millones de dólares a más tardar el 21 de noviembre y los otros 25 millones el 30 de noviembre.

A pesar de que en las cláusulas del acuerdo no se encuentra marcada la obligación de ubicar el fideicomiso en territorio mexicano, Pemex ha remarcado esto como un incumplimiento. Además, Ancira dejó como garantía el 99 por ciento de las acciones representativas de Grupo Acerero del Norte y sus subsidiarias, por lo que en caso de incumplir con la reparación del daño, se reabriría el proceso de lavado de dinero y la petrolera mexicana sería la nueva dueña de AHMSA.

“Imagínese que me arriesgue a perder la empresa y se detone la acusación”, recalcó Ancira en la videoconferencia de este viernes.

Tras asumir la Presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador exigió reparar el daño, por lo que Pemex y la FGR acordaron en febrero pasado este pago.

Ancira estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México desde el 4 de febrero, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.

Usando un traje y con un puro en la mano, el empresario Alonso Ancira dejó la tarde del 19 de abril el Reclusorio Norte, luego de que acordara pagar 216 millones de dólares como reparación del daño a la estatal Petróleos Mexicanos.

Alonso Ancira es un abogado, empresario y político mexicano reconocido por su asociación con AHMSA.