Juez da amparo al médico ligado a sueros "milagrosos"

Hermosillo, Son.- La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Ramón Sotelo Rincón, juez Décimo de Distrito en Sonora, otorgó un amparo a Jesús Maximiano "N", médico investigado por la aplicación de soluciones intravenosas presuntamente relacionadas con la muerte de ocho personas en Hermosillo.

La fiscalía fue notificada el pasado 9 de abril y se encuentra a la espera de la audiencia incidental programada para este viernes, donde se determinará si el imputado puede ser presentado ante un juez del fuero común por el delito de homicidio derivado de presunta mala praxis médica.

Actualmente, se mantiene un operativo activo para la localización y captura de Jesús Maximiano "N".

El caso tiene como eje una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo, donde el médico ofrecía tratamientos mediante la aplicación de sueros intravenosos.

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Fue en este establecimiento de la capital del estado donde varios pacientes comenzaron a presentar complicaciones graves tras recibir las soluciones parenterales.

A medida que se han dado a conocer resultados de la investigación, se ha detallado -por autoridades y clientes del médico- que los sueros vitamínicos se aplicaban en distintos municipios del estado, en donde ya se realizaron diligencias de cateo.

Tras los hechos, autoridades sanitarias realizaron inspecciones en al menos 24 establecimientos con características similares en la entidad. Aunque no se encontraron vínculos directos con el caso, seis de ellos fueron suspendidos como medida preventiva.

Como parte de las acciones legales, la fiscalía de Sonora logró el aseguramiento precautorio de 16 vehículos y siete propiedades vinculadas al médico investigado.