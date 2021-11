Juez determina no vincular a proceso a excolaborador de Mancera

Un juez de la Ciudad de México de control determinó no vincular a proceso a Miguel Ángel Vázquez Reyes, exsubsecretario de Administración y Capital Humano, en la administración del exjefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, por lo que hace al delito relacionado con la suspensión del pago de cuotas de jubilados y pensionados al ISSSTE.

Por lo que, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Ernestina Godoy, sufrió un revés en el proceso penal que sigue contra Vázquez Reyes, a quien en septiembre de este año se le concedió la prisión domiciliaria, tras acogerse a un criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades capitalinas en diversas investigaciones por presunto desvío de recursos públicos en la administración dl exjefe de gobierno, Mancera Espinosa.

Sin embargo, el exsubsecretario de Administración y Capital Humano está sujeto a proceso por otro delito similar, motivo por el cual promovió un juicio de amparo.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX resolvió la no vinculación a proceso en acatamiento a una resolución de un Tribunal Colegiado, que confirmó el fallo de un juzgado de Distrito que le otorgó la protección de la justicia federal a Vázquez Reyes, al argumentar que el "Ministerio Público no expuso dato de prueba idóneo para demostrar que se ocasionó perjuicio a la hacienda pública, ni siquiera en el grado mínimo probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso".

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de la Ciudad de México, como funcionario público Miguel Ángel Velázquez Reyes suspendió el pago de cuotas de jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que se realiza al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dentro de la carpeta judicial 012/0103/2020-OA.

Los magistrados determinaron por unanimidad que este caso se trata de una "controversia derivada del incumplimiento de un convenio relacionada con la prestación de servicios de seguridad social que, en su caso, debe resolverse y sancionarse por otras ramas del derecho, pero no en el ámbito penal".