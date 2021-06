Juez federal concede suspensión contra detención de Cabeza de Vaca

Un juez federal consideró que la gravedad de los delitos que se imputan al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no pueden estar por encima de la inmunidad que tiene como mandatario estatal y no podrá ser detenido al menos hasta el próximo 22 de junio, fecha prevista para resolver el amparo.

El juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión definitiva al gobernador del estado contra la orden de captura emitida por un juez de Almoloya, Estado de México.

"En el caso, el suscrito opta por proteger el interés social, sobre la regla particular aludida, de momento, y solo para efectos de esta medida suspensional, pues la gravedad de los hechos con apariencia de delito que se le imputen al amparista, no pueden estar por encima de la inmunidad procesal", señaló el juez.

"Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra, y en los términos precisados en el considerando segundo", refirió.

El gobernador de Tamaulipas cuenta con orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, el primero de ellos merece prisión preventiva de oficio.

Sin embargo, con la suspensión concedida el juez ordenó no detenerlo hasta que se resuelva el amparo, independientemente del tipo de delitos por los que está imputado pues cuenta con fuero constitucional.