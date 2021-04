Juez niega amparo a colegio particular que pretendía reanudar clases

Debido a que un juez federal le negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpuso contra el acuerdo de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, de diciembre de 2020, que prohibió los servicios educativos presenciales por la pandemia de Covid-19, el Colegio Montessori no podrá reanudar clases presenciales, como la pretendía.

En la demanda de amparo, el representante legal de la escuela, Alonso Enrique García del Valle, afirmó que dicho Colegio no buscaba reanudar clases sin limitación alguna, sino de manera responsable.

Sin embargo, el juez federal determinó que no es procedente otorgar la medida cautelar, porque las disposiciones son de orden público e interés social y tienen objetivo de responder a la emergencia por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2, además de que son necesarias para mitigar la dispersión y transmisión del virus.

Además, señaló que los posibles daños que podría sufrir el colegio, son menores a los que podría resentir la sociedad, la cual está interesada en que se cumplan las disposiciones legales en materia de salud pública.

Agregó que si bien con la aplicación del acuerdo AEFCM/DGOSE/DIEPPE/3029/2020, del 18 de diciembre de 2020, reclamado, se pudieran causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, esa afectación se subordina al interés general, pues el particular tiene un simple interés privado, a diferencia del Estado que tiene la representación del interés público.