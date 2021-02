Juez niega suspender orden de detención contra Ramón Sosamontes

Un juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpuso el excolaborador de Rosario Robles, Ramón Sosamontes Herreramoro, señalado de participar en la llamada "Estafa Maestra", para evitar ser detenido.

El juez del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal determinó negarle la protección de la justicia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene impedimento para cumplimentar una eventual orden de aprehensión en su contra.

En noviembre del año pasado, dicho juez concedió a Sosamontes Herreramoro la suspensión provisional contra el mandamiento judicial, siempre y cuando se tratara de delitos que no ameriten prisión preventiva.

"Se niega la suspensión definitiva respecto de los actos y autoridades responsables, precisados en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos allí expuestos".

Al exdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le liga con el desvío de recursos en la denominada "Estafa Maestra", por lo que la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, se encuentra en encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla.

En la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Rosario Robles, Ramón Sosamontes fungió como el jefe de la Oficina de la dependencia.

Entre las pruebas que la FGR presentó el año pasado en la audiencia de Rosario Robles, se encuentran dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, entre ellos Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de ambas dependencias, y Ramón Sosamontes, ex director de Comunicación Social de la Sedesol, quienes habrían firmado al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos.