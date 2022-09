Juez ordena nuevo juicio contra Guillermo Zayas por caso

A-AA+

Familiares de víctimas y deudos de la tragedia de la discoteca New's Divine dieron a conocer que un juez ordenó que nuevamente se iniciara el juicio por el delito de homicidio doloso contra, Guillermo Zayas González, ex director de la UNIPOL, esto luego que magistrados de la Segunda sala Penal del Poder Judicial Capitalino frenaron la pretensión del sospechoso de la acción punitiva, por los 12 homicidios ocurridos en junio de 2008.

Dicha solicitud hecha por el abogado de Zayas González, Juan Antonio Araujo, pretendía que la juez dejara fuera a las víctimas. La juzgadora Beatriz Corona Valdez aprovechó eso y no dio vista a las víctimas de la maliciosa pretensión y con ello operara la prescripción, la cual ya fue detenida por los magistrados.

De acuerdo con el artículo 107 del Código Penal para la Ciudad de México se establece que los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes estén fuera de la CDMX, donde ocurrieron los hechos. Guillermo Zayas González presentó ante el Poder Judicial un domicilio con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, por lo que la prescripción debería de surtir efecto hasta el 13 de julio de 2023, para que esos hechos no queden impunes.

Teófilo Benítez Granados, abogado de los deudos, sostuvo que esa acción permitirá reponer todo el procedimiento y esencialmente evitará que se genere un acto de impunidad. Los familiares de las víctimas se percataron a tiempo que la Jueza por Ministerio de Ley del Juzgado 19 Penal, Beatriz Corona Valdez, fue quien decretó la extinción del delito, sin tomar en consideración las observaciones, comentarios y planteamientos de los padres y madres de los jóvenes que perecieron en el fallido operativo que encabezó Guillermo Zayas González.