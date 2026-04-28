Juez ordena reabrir investigación contra Naasón Joaquín en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Este martes 28 de abril, un juez de control de Jalisco ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación por tráfico de menores y abuso sexual contra el líder de la iglesia la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.

Fiscalía reabre investigación contra Naasón Joaquín

El juez revocó la decisión de la FGR de dar carpetazo al asunto el 17 de diciembre de 2025, durante la administración del exfiscal Alejandro Gertz Manero.

El juzgador aclaró que, por el momento, Naasón Joaquín no tiene calidad de imputado, ya que únicamente se revisó si había elementos para reabrir una carpeta de investigación.

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EL UNIVERSAL hace un recuento de la investigación contra el líder religioso.

Cronología y antecedentes del caso Naasón Joaquín

El caso contra el dirigente de la iglesia La Luz del Mundo comenzó en junio de 2019, cuando fue detenido en California acusado de delitos como abuso sexual de menores, trata de personas y producción de pornografía infantil, pero las denuncias en su contra iniciaron tiempo antes.

De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, al menos una de las víctimas de la Luz del Mundo denunció en 1997 haber sido abusada por el entonces dirigente Samuel Joaquín Flores.

En 2014, 17 años después, otras cuatro personas también denunciaron haber sido abusadas psicológica y sexualmente por el máximo líder de la iglesia en ese momento, Joaquín García, líder de la iglesia desde ese mismo año.

Tras un proceso judicial que se extendió por varios años, el líder religioso se declaró culpable en 2022 de diversos cargos relacionados con abuso sexual infantil, acciones por las que fue condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos.

Luego de un juicio desestimado en abril de 2020 y tras renovar las acusaciones hasta elevarlas a 36 cargos contra García, el líder religioso finalmente fue acusado de 23 delitos graves en Estados Unidos.

A pesar de esta sentencia, el caso no se limitó a California. En 2025, fiscales federales en Nueva York presentaron nuevos cargos por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, los cuales siguen en curso.

Reacciones institucionales y contexto en México

Paralelamente a los procesos en Estados Unidos, en México la fiscalía abrió investigaciones contra el líder y otros miembros de la organización por delitos como delincuencia organizada.

El punto más controvertido de la investigación ocurrió en diciembre de 2025, cuando la FGR, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, determinó el "no ejercicio de la acción penal", es decir, decidió no continuar con el caso.

El carpetazo fue criticado por víctimas y organizaciones civiles, quienes acusaron falta de justicia y protección institucional hacia la iglesia.

En abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en una conferencia de prensa matutina, en la que reconoció que el caso había sido cerrado durante la gestión anterior en la FGR.

Asimismo, afirmó que Ernestina Godoy se acercó a las víctimas y buscaba revertir esa decisión.

Sheinbaum señaló que el objetivo era que un juez revisara el cierre del caso y si así lo consideraba, ordenara su reapertura.

"El cierre fue el año pasado con el fiscal Alejandro Gertz Manero; las razones no las conozco, pero eso fue lo que nos informó la fiscal en el Gabinete de Seguridad. Se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente", dijo.