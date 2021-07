Juez ordena regresar bienes de Universidad de la UDLAP

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de los integrantes originales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y ordenó la restitución de las cuentas bancarias, derechos de los patronos y del campus.

"Esta sentencia revierte de manera definitiva y clara y ordena la restitución inmediata de todos los derechos no solo de los patronos de la fundación de la UDLAP, también ordena el retorno de las instalaciones, del campus y de las cuentas bancarias de nuestra institución a quienes las teníamos antes de la fecha del 29 de junio día de de la invasión armada de nuestra institucion", informó el rector de la casa de estudios, Luis Ernesto Derbez.

En conferencia de prensa virtual, llamó a quienes tomaron la sede universitaria a entender que se trata de un proceso de ley y que hay un mandato en el que se ordena la restitución del campus, cuentas bancarias y debe ser inmediato.

"Creo en el Estado de Derecho, creo en el sistema judicial mexicano y creo que el camino correcto para la recuperación de nuestro campus es la parte legal, no creo en intervenciones armadas", manifestó el exsecretario de Relaciones Exteriores.

A finales de junio elementos de la Policía Estatal ingresaron y resguardaron las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como parte de una disputa del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkings.

Y el pasado 12 de junio, el nuevo Patronato de la UDLAP designó al exsenador Armando Ríos Piter como rector de la casa de estudios. Ante notario público, el nuevo rector asumió el cargo en el campus principal de la UDLAP, institución educativa privada inmersa en un pleito legal por el control de los recursos de las fundaciones que les dieron origen.

Derbez explicó que durante la mañana de hoy fue ratificado como rector de la institución, pues la sentencia desconoce al patronato espurio y el nombramiento de un rector interino, por lo que se declaró listo para regresar al campus .

A pregunta expresa, rechazó que vaya a proceder legalmente contra las personas que tomaron el campus y el control administrativo.

"Lo mío no es la revancha, lo que tenemos que hacer primero es retomar el campus (...) la revancha no debe ser lo nuestro, la revancha conduce a injusticias y lo nuestro es el imperio de la ley", afirmó.