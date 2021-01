Juez otorga amparo a Raymundo Collins, exjefe de la policía capitalina

Luego de que un juez federal le otorgó un amparo al extitular del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins Flores, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que no se trata de amparo para la detención, sino, está solicitando que se realice una serie de audiencias previas antes de la orden de aprehensión.

"El día de hoy en el gabinete de seguridad, la Fiscal General, en este caso es la que tiene que informar sobre el tema, pero informó en el gabinete que este amparo, no es que evite su detención, sino, que está solicitando antes de la orden de aprehensión, en el caso de algún delito, sea haga primero la entrevista", dijo.

Explicó que, en el caso de Collins Flores, no se ha presentado cuando se le ha llamado, de hecho, la fiscalía ha expuesto que probablemente esté fuera de México.

--Confían en que procesos a exfuncionarios continúen

Ante la investigación a 23 excolaboradores de la administración que lideraba Miguel Ángel Mancera, la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, confió en que siguen los procesos en la Contraloría General de Justicia y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), así como para su captura.

Indicó que espera que en las carpetas de investigación se proceda contra los exfuncionarios, pero que en las órdenes de aprehensión será la policía de investigación la que hará las indatagorias para su captura.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que al menos 23 exfuncionarios de la pasada administración tienen procesos abiertos en su contra, mientras otros se encuentran prófugos de la justicia, como Édgar Tungüi, excomisionado para la Reconstrucción, y Felipe de Jesús, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda y exsecretario de Seguridad.

Otro de los excolaboradores que se encuentra en la lista de la FGJ es José Jaime Slomianski Aguilar, quien fungía como titular de la Agencia de Gestión Urbana. Su indagatoria aún se encuentra en proceso de integración. Julio César Serna tiene al menos dos expedientes.

Respecto a los delitos del año pasado, Sheinbaum explicó que se presentará un balance sobre los delitos de alto impacto que se registraron en 2018, 2019 y 2020, pero adelantó que se redujeron ante la emergencia sanitaria.