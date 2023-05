Juez requiere pago millonario por daño moral en caso Richter-Google

A-AA+

A ocho años de la demanda interpuesta por el abogado Ulrich Richter Morales en contra del gigante tecnológico Google Inc. por daño moral, el juzgado décimo de lo civil en la Ciudad de México inició la ejecución de sentencia dictada a mediados de 2022 en contra de la gran compañía tecnológica.

En declaraciones brindadas a EL UNIVERSAL, el litigante Richter informó de la ejecución del fallo condenatorio en contra del principal motor de búsqueda.

En marzo de 2021, un juez de la Ciudad de México concluyó que Google es responsable de daño moral y daños punitivos contra el abogado Ulrich Richter, por permitir que un blog en el que se difundieron fake news sobre el litigante permanezca funcionando.

Luego de que en junio de 2022 la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificara la condena contra Google Inc., a la compañía tecnológica se le ordenó el pago por indemnización de más de 4 mil millones de pesos a su demandante.

Ante dicha condena, la empresa tecnológica interpuso un amparo, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo en febrero de este año y será resuelto por la Primera Sala.

El abogado Richter Morales explicó que mientras se resuelve dicho amparo y debido a que Google no solicitó la suspensión de la sentencia condenatoria desde un inicio, se pedirá la ejecución del fallo en contra de la compañía tecnológica.

Por lo que será el primer requerimiento judicial de pago sobre una indemnización de daños moral al rey de los motores de búsqueda Google.

El litigante Richter Morales señaló que, en esta etapa del juicio, Google se verá obligado a pedir la suspensión ofreciendo una fianza.