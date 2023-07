Juez señalado por AMLO absuelve a exmagistrado de enriquecimiento ilícito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL). - Un juez federal absolvió al exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, señalado de nexos con el CJNG, del delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) por un monto de 12 millones de pesos cuyo origen supuestamente no correspondía a la actividad profesional del exjuzgador.

En juicio oral celebrado en junio, Daniel Ramírez Peña, juez del Estado de México exhibido en enero de 2023 durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por liberar a miembros de la delincuencia organizada, reconoció que Avelar Gutiérrez incrementó su patrimonio por la venta irregular de un inmueble, que no correspondió a sus ingresos como juzgador federal.

Sin embargo, Ramírez Peña, quien actuó como Tribunal de Enjuiciamiento, concluyó que Isidro Avelar Gutiérrez no cometió el delito en la función pública, sino que lo realizó en su vida personal, lo que no encuadraba el delito de enriquecimiento ilícito.

Por lo que dictó sentencia absolutoria en favor de Avelar Gutiérrez, detenido en noviembre de 2019 por irregularidades en su patrimonio e ingresos.

Según la FGR, Avelar Gutiérrez recibió 12 millones 20 mil 474 pesos en tres depósitos cuando era magistrado en noviembre de 2011, sin que comprobara que los recursos derivaran de su actividad profesional.

Como magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez exoneró, en 2016, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a Nemesio Oseguera González, "El Menchito", hijo del líder del CJNG, quien fue extraditado a los Estados Unidos.

En mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ingresó a Avelar Gutiérrez a la lista de personas vinculadas con el narco; lo acusó de aceptar sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero, "Los Cuinis", con quienes presuntamente trabajó muy de cerca, a cambio de decisiones judiciales favorables a sus miembros. Además, sus cuentas bancarias fueron congeladas.