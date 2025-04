Jueza anula vinculación a proceso contra Von Roehrich por "Cártel Inmobiliario"

Una jueza federal anuló la vinculación a proceso contra el exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa en el caso del "Cártel Inmobiliario".

Sin embargo, María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, ordenó a la jueza del caso dictar otro fallo, sin abrir debate entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la defensa, y se reiteren todos los datos de prueba y las valoraciones sobre la presunta red criminal que el imputado encabezó de 2017 a 2020 para incrementar indebidamente su patrimonio utilizando sus cargos públicos.

Al conceder un amparo al exfuncionario panista contra la vinculación a proceso dictada en agosto de 2024, la jueza Sánchez Cisneros determinó incorrecto que Von Roehrich, actualmente preso, haya sido procesado por "la totalidad de las conductas" que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le achacó en la audiencia de vinculación celebrada en agosto de 2024.

Y es que, al fijar la imputación, la fiscalía capitalina acusó que como alcalde panista de Benito Juárez, entre 2015 y 2018, y después como diputado de 2018 a 2022, Christian Von Roehrich, tejió red una delictiva para incrementar su patrimonio inmobiliario.

Indicó que a través de varios "auxiliares", como el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis Vázquez, se condicionó la expedición de manifestaciones de construcción y se autorizó la ampliación de un permiso para que un proyecto inmobiliario en la demarcación pasara de 752 departamentos a un total de 784, a cambio de que se entregaran dos inmuebles al exalcalde.

No obstante, la jueza señaló que del amparo tramitado se precisó que el panista ocupó el cargo de alcalde en Benito Juárez del 1 de octubre de 2015 al 28 de febrero de 2018, tiempo en que tuvo la facultad de incidir en la administración inmobiliaria.

"Por lo cual, si bien sí corresponde atribuirle las conductas identificadas por la Juez de Control esto es, aquella que se suscitó en los dos departamentos de la compra ficticia del complejo "** **" y del diverso inmueble ubicado en calle **, no ocurre con los diversos que iniciaron de forma posterior.", ya que, dijo la juzgadora, no se desprende dato objetivo de prueba para poder establecer, ni de manera indiciaria, que Von Roehrich utilizó su función como diputado dentro de la alcaldía para presionar o realizar alguna gestión con la finalidad de obtener los inmuebles que le atribuye la fiscalía capitalina.

"Es decir, de acuerdo con el tipo penal se necesita apreciar de manera objetiva que en uso de sus facultades como servidor público, una persona obtenga un incremento patrimonial injustificado, por lo cual, como lo señaló la autoridad administrativa, no se advierte, en un primer momento, que las adquisiciones fueran consecuencia de un uso de las atribuciones que tenía *** como diputado".

En consecuencia, María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió "conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión" el exalcalde de Benito Juárez, debido a que la vinculación a proceso dictada en agosto del año pasado se encuentra indebidamente fundada y motivada.

El amparo también beneficia al exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis Vázquez, acusado de los delitos de asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito en el caso del "Cártel Inmobiliario".