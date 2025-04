Buscadoras piden la salida de Piedra

Ciudad de México.- En la cuarta mesa de diálogo entre madres buscadoras y la Secretaría de Gobernación (Segob), la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las destituciones y renuncias que solicitan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas “se darán con el tiempo” y, en tanto, todos los funcionarios involucrados siguen a prueba.

Ante la exigencia de renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y la destitución —en días anteriores— de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la secretaria de Gobernación dijo que todos los funcionarios siguen a prueba.

“Sobre diversas renuncias y destituciones, al tiempo, sólo al tiempo. Todos los días estamos a prueba todos los servidores públicos, todos estamos a prueba, incluyendo a su servidora. Si no hacemos bien el trabajo, esa es una consecuencia, y no hay ninguna excusa para no hacer bien el trabajo”, dijo en entrevista al concluir la reunión con madres buscadoras de Durango, Sonora, Colima y Jalisco.

Particularmente, este viernes, Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, exigió a la Secretaría de Gobernación que exhorte a la presidenta de la CNDH a presentar su renuncia.

Dentro de los acuerdos a los que madres buscadoras y la Segob llegaron está el revisar la actuación de las fiscalías locales y de la propia Fiscalía General de la República (FGR), a quienes acusaron las víctimas de incumplir con citas y reuniones que solicitan.

Una exigencia generalizada en las mesas realizadas ha sido la omisión y corrupción por parte de autoridades encargadas de la búsqueda de personas, tanto en fiscalías locales como en las comisiones locales de búsqueda.