Jueza cita a Silvano Aureoles a comparecer en agosto

Patricia Sánchez Nava, jueza de control con residencia en el Reclusorio Oriente, ordenó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, comparecer el 20 de agosto de 2025, a las 10:00 horas, por la orden de aprehensión que libró en su contra por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, en el caso del desfalco de 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la policía estatal.

En acuerdo publicado este martes, la titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, quien concedió al michoacano la suspensión provisional para no ser detenido, informó que Sánchez Nava le notificó la decisión de citarlo a comparecer.

En consecuencia, Vargas Alarcón pidió a la jueza de control que le remita un informe con el resultado de la audiencia y que le notifique si Aureoles Conejo, consideró prófugo de la justicia, acudió a la misma, pues de no hacerlo revocará la medida cautelar.

Asimismo, la jueza de distrito dio a conocer que el 7 y 8 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) envió dos escritos en lo que solicitó revocar la suspensión provisional que se le otorgó a Silvano Aureoles, debido a que no ha comparecido ante la jueza Patricia Sánchez.

Sin embargo, la jueza Jovita Vargas rechazó la petición, ya que el 9 de mayo la jueza de control programó la audiencia inicial para el 20 de agosto.