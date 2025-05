Jueza elimina freno a captura de Silvano Aureoles

La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, dejó sin efecto la suspensión definitiva que impidió durante meses la detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Esto debido a los probables delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, relacionados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro en esa entidad.

"Se deja sin efectos suspensión definitiva. En otro orden, del estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión, se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo del 2025, pues no exhibió la garantía económica establecida ni acreditó haber comparecido de manera personal ante la Juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal 118/2025, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió.

"En consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la interlocutoria de referencia", refiere el acuerdo.

Detalla que no obstante lo anterior, mientras no se ejecute la orden de aprehensión reclamada, el quejoso podrá acreditar el cumplimiento dado a las obligaciones impuestas en la resolución interlocutoria, con lo cual, de inmediato volverá a surtir efectos la suspensión definitiva.

En marzo una jueza vinculó a proceso a cuatro exfuncionarios del exgobernador, señalados por ocasionar un daño de 3?mil?400?millones de pesos por adquirir cuarteles de la Guardia Civil a sobreprecio.

Los exfuncionarios son: Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de esa misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP y permanecen en prisión preventiva justificada.