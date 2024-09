Jueza ordena eliminar publicación de la reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito con residencia en Veracruz, ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar la publicación de la reforma judicial que realizó el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lo anterior, al conceder una suspensión definitiva en el amparo que trabajadoras del Poder Judicial de la Federación tramitaron contra el proceso de discusión y aprobación, así como la promulgación de la declaratoria de reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador y el partido Morena.

En su sentencia, Juárez Salas afirmó que de concretarse los efectos de la reforma, “haría materialmente imposible reparar a las quejosas del daño ocasionado”.

“En el caso, se considera que de otorgar la medida, no se afecta el interés social ni disposiciones de orden público, en atención a que si bien la sociedad está interesada en que los procedimientos legislativos no se detengan, lo cierto es que también existe un especial interés en que los procesos que se realicen para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se apeguen a los estándares respecto a los de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza, de ahí que por el contrario, si no se concediera la suspensión de los actos, se corre el grave riesgo de que la independencia judicial como valor íntegro de un estado de derecho, se erosione en perjuicio de las quejosas.