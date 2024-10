Jueza, sin alguna atribución para frenar reforma judicial: Sheinbaum

Después de que la jueza Nancy Juárez ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), la titular del Ejecutivo federal advirtió: "No vamos a bajar la publicación".

En su conferencia mañanera de este viernes 18 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que la jueza no tiene ninguna atribución para que se quite la publicación del DOF.

"Una jueza no está por encima del pueblo de México", expresó la Presidenta.

No tiene sustento lo que está haciendo y es el Legislativo el que ordena al Ejecutivo la publicación, agregó la Presidenta.

"No vamos a bajar la publicación", dijo la presidenta Sheinbaum al mencionar que se presentará una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, señaló que "es totalmente improcedente". Señaló además las suspensiones que los jueces han presentado a lo largo de un proceso legislativo que, dijo, ha sido "muy pulcro".

Recordó Godoy en el Salón Tesorería que ya le habían ordenado al expresidente Andrés Manuel López Obrador hacer lo propio tras la publicación en el DOF de la reforma al Poder Judicial, el pasado 15 de septiembre.

"No se ha cumplido y por eso le requiere a Sheinbaum que realice eso", dijo la consejera Jurídica.

"Es totalmente improcedente lo que está ordenado los jueces", dijo Ernestina Godoy.

Jueces no se pueden autofacultar

Apuntó que un juzgador no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, además que la actuación de estos jueces usurpa atribuciones.

Ellos saben que la Corte han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional, está clarísimo, dijo Godoy.

Hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente, están desobedeciendo a la propia constitución, es un caso sin precedente, mencionó la consejera jurídica al comentar que se hará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para revisar la actuación de los jueces de distrito.

Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, insistió en que no procede.

Se está exigiendo algo a la Presidenta que jurídicamente es imposible; es decir, el acto ya está consumado, refirió Zaldívar.