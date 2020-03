Juicio político en mi contra es una sentencia anunciada: Robles

La extitular de Sedesol y Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, acusó que este jueves habrá "una crónica de una sentencia anunciada" en la acusación que hará la Cámara de Diputados en su caso de juicio político en su contra con la que busca inhabilitarla por 20 años por presuntos desvíos de recursos de la llamada "Estafa Maestra".

Además, Rosario Robles adelantó que no acudirá a comparecer ante el pleno de San Lázaro este jueves en su juicio y rechazó darse por notificada y dijo que su acusación es para desviar la atención de los grandes problemas nacionales.

"Esta es la crónica de una sentencia anunciada que se realiza para distraer de los grandes problemas nacionales. Todavía hay personas que tenemos dignidad, por lo que no compareceré mañana pues se me avisa con menos de 24 horas de anticipación, vulnerando mis derechos", explicó Robles Berlanga a través de su cuenta en la red social de Twitter. Explicó que no se da por notificada de este citatorio, pues no convalidara este atropello, pues a penas este miércoles a las 24 horas se venció el plazo que se le dio para presentar alegatos y ya había un dictamen sin ni siquiera analizar los de mi defensa.

"Esto es lo que dejé por sentado ahora que vinieron a notificarme a las 18:30 horas de este miércoles", explicó.

Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados se erigirá como órgano de acusación en el juicio político que se sigue contra a la extitular de Sedesol y de Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, y con el que se busca inhabilitarla por 20 años como servidora pública.

Con 265 votos a favor, 0 abstenciones, y 0 en contra se aprobó el procedimiento contra la exfuncionaria federal, y los diputados federales conocieron las conclusiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en la que determinó "ha lugar" con el juicio político contra Robles Berlanga.

En caso de avalarse en el pleno de San Lázaro, la acusación se hará ante el Senado de la República por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicios de sus funciones de sus funciones de secretaría de despacho durante el periodo del 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018.