Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez por nexos con rey del huachicol

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).-

, exconsejero jurídico del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, acusó a, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, de sostener una relación ycon el llamado "rey del huachicol",, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.En su libro "", escrito junto con Jorge Fernández Menéndez, y que hoy salió a la venta, el exconsejero jurídico presidencial afirma quele abrió las puertas del círculo presidencial, "así,fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio", se escribe.En el libro se indica quefue un empresario tamaulipeco que no solo construyó un imperio gracias al, sino que también tejió unay favores políticos que, según documentos de inteligencia, llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional.Se afirma quedel Estado mexicano ubican aen varios encuentros conantes de su ejecución en 2021, y asegura que en cortes de Nueva York y Texas se investiga actualmente al Coordinador de Asesores de la Presidencia por"Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación dey otros funcionarios con, el llamado "rey del huachicol", se dijo, señalando que lasentre ambos personajes estuvieron ligadas aly alde campañas, con presuntos nexos con el narcotráfico.Puntualmente, en la página 220, Julio Scherer señala que fue a través deque se habrían facilitadoestratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas, la de su amigo personal, hoy gobernador de Tamaulipas.Se asegura que laentreestá documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan.no sólo, sino que formaba parte fundamental deldel partido en el norte del país", escribió Scherer. Señala, además, que laentreestá documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan."La historia decomenzó a sobresalir en 2015, con el nombramiento de suen la. Fue entonces cuando montó un esquema deque evadía impuestos mediante facturas falsas y empresas fantasma. Para 2020 controlaba hasta un tercio delde hidrocarburos en la frontera".El libro señala que "la historia decomenzó a sobresalir en 2015, con el nombramiento de suen la. Fue entonces cuando montó un esquema deque evadía impuestos mediante facturas falsas y empresas fantasma. Para 2020 controlaba hasta un tercio delde hidrocarburos en la frontera"."Días antes había dicho a su círculo íntimo que estaba, a quienes habría reveladomexicanos: «Me están preguntando... yo sí les digo muchas cosas». Inmediatamente después de su muerte, suhuyó ay, según reportes de ese país, se ha convertido en. Pero su muerte no apagó la maquinaria."Su esposa,, asumió el control. La red siguió obteniendoy, según diversas fuentes, influyendo en nombramientos dentro del gabinete de".También se menciona que desde 2018, el "rey del huachicol" comenzó aencomo Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, y que desde ese momento, periodistas y analistas lo identificaron como unpara las elecciones intermedias de 2021.El 22 de noviembre de ese año,cayóde un tiro en la cabeza dentro de una barbería de lujo en, Nuevo León, pero días antes había dicho a su círculo íntimo que estaba, a quienes habría reveladomexicanos, "«Me están preguntando... yo sí les digo muchas cosas»", menciona el libro.Inmediatamente después de su muerte, suhuyó ay, según reportes de ese país, se ha convertido enPero su muerte no apagó la maquinaria, pues "su esposa,, asumió el control. La red siguió obteniendoy, según diversas fuentes, influyendo en nombramientos dentro del gabinete de", se puede leer.-----Se le investiga enporEl "Ni venganza ni poder", Julio Scherer afirma que mientras lasen México guardan silencio, enlas"En cortes de Nueva York y Texas, el nombre deaparece en documentos anexos a investigaciones por; aún no hay procesos formales en su contra", escribe.Fuentes del gabinete federal, afirman que la presidentaconoce estos antecedentes."El casoes una herida abierta para Morena, y las conexiones entre, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal. La historia no ha concluido; al contrario: el descubrimiento de laencabezada por dos altos mandos de la Marina es la continuación de esta historia y de la influencia de estos personajes", se lee en la página 221.