Junta de Honor del SNI que revisó caso Gertz es inválida

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- La doctora María Emilia Caballero, que forma parte de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), niega que participó en la Tercera Sesión Ordinaria 2022 que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2022 en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó que por "unanimidad" se desechó toda queja por presunto plagio que habría cometido Alejandro Gertz Manero, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Yo informé que no podía en la fecha propuesta, y propuse otra. Nunca me enviaron la convocatoria y ni siquiera supe que había habido una reunión el 28 de febrero pasado. La primera noticia que tuve al respecto (de la sesión) fue por un correo que me enviaron el jueves 10 de marzo pasado", se lee en una carta con el nombre de María Emilia Caballera y difundida hoy en redes entre la comunidad académica.

En octubre de 2021, más de 200 miembros del SNI iniciaron un procedimiento para denunciar que Gertz Manero habría tomado párrafos de diferentes autores para generar sus libros Guillermo Prieto (Biografía) e Ignacio Allende, pero sin dar el crédito correspondiente.

Como respuesta, el 9 de marzo, los investigadores fueron notificados por el Conacyt a través de un oficio firmado por Andrés Eduardo Triana Moreno, encargado de Despacho de la Dirección Ajunta de Desarrollo Científico y Secretario Ejecutivo del SNI, que "la Junta de Honor del Sistema Nacional de investigadores acuerda por unanimidad, desechar la queja presentada en contra del Dr. Alejandro Gertz Manero (CVU 255022). En virtud de que ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas".

Hasta el jueves 10, en la página del Conacyt que encabeza María Elena Álvarez-Buylla figuraban una lista con los seis integrantes de la Junta de Honor: Elvia Arcelia Quintana Adriano, María Emilia Caballero Acosta, Alma Delfina Lucía Orozco Segovia, Elsa Ernestina Muñíz García, Jesús Álvarez Calderón y Mauricio Figueroa Torres.

Sin embargo, desde el 3 de agosto de 2021 Álvarez Calderón dejó de formar parte de la Junta de Honor, y Figueroa Torres abandonó el cargo desde septiembre del año pasado.

Ahora, en una misiva con fecha del 13 de marzo, Caballero indicó que el caso por presunto plagio intelectual de Alejandro Gertz Manero que habría cometido para elaborar sus libros Guillermo Prieto (Biografía) e Ignacio Allende, su nombre ha quedado involucrado debido a una sesión de la Junta de Honor en la que ella no participó.

"Este tema se ha estado discutiendo en los medios y entre la comunidad académica y mi nombre ha quedado involucrado en una supuesta exoneración del Sr. Gertz", dijo y detalló que para que la Junta de Honor pueda sesionar, se debe "buscar una fecha idónea para que todos sus miembros puedan asistir y enviar la convocatoria que contiene: A) La liga para ingresar a la reunión. B) El orden del día. C) Los casos a tratar, junto con las carpetas de información correspondientes, esto con el fin de poder estudiar los casos con antelación".

Pero Caballero señaló que nunca recibió la convocatoria, lo que calificó como "una clara violación al reglamento de funcionamiento de la Junta de Honor" e indicó que "el caso en cuestión no compete a la Junta de Honor por no existir una parte acusadora que sea la agraviada. La resolución ‘desechar’ no equivale a exonerar. Entiendo que las colegas de la Junta de Honor lo desechan por no corresponder a nuestro ámbito de trabajo. Creo que la reunión del 28 de febrero no debió realizarse".

En el texto, Caballero, investigadora de la UNAM, citó el artículo 9 del "Acuerdo porque se establece la Junta de Honor como órgano de consulta del Consejo Directivo del Sistema Nacional de Investigadores", en el que se establece que "para la validez de las sesiones de la Junta se requerirá de la asistencia de la totalidad de sus miembros", y por ello "la sesión a la que no asistí (donde se dio la recomendación sobre el caso Gertz Manero) es inválida".

"Por lo anterior estoy solicitando a la Dra. Liza Aceves, directora del SNI, que anule esta sesión y que las decisiones ahí tomadas queden invalidadas. A los 227 colegas firmantes de la carta en donde denuncian al Sr. Gertz Manero, les pido con todo respeto que revisen los lineamientos de los derechos de autor y bajo qué modalidades se deben tratar la diversas formas de plagio. Al departamento jurídico del SNI le pido que, en el futuro, no envíe a la Junta de Honor casos que no la competen", indicó.

Agregó que, a su parecer, "durante los dos años en los que he participado en la Junta de Honor se ha trabajado muy bien, con toda honestidad y con apego al reglamento de esta junta; admiro y respeto a mis colegas por el trabajo realizado y de quienes he aprendido mucho".

"Después de esta campaña mediática en contra de la Junta de Honor esta ha perdido de manera irreversible su credibilidad, ganada con base en trabajo serio y comprometido ( y voluntario). Así, la Junta de Honor queda debilitada profundamente y se nulifica a un órgano que había venido trabajando para defender a las víctimas en casos de acoso y plagio. En lo personal, lamento muchísimo esto porque en casos futuros, tal vez ya no se cuente con este foro de defensa, que realmente estaba tratando con toda seriedad los asuntos presentados", dijo.