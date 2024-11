Justicia no llega tras la masacre de los LeBarón

Chihuahua, Chih.- Este lunes 4 de noviembre se cumplen cinco años de la masacre a la familia LeBarón en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, en donde murieron tres mujeres y seis niños.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita María Miller, quien murió en el ataque armado, menciona a El Universal que muchos le preguntan si no se cansa de luchar por la justicia en este caso, pero asegura que lo que le pasó a su hija y a su familia es sólo una muestra de la realidad que viven decenas de familias en este país.

“Muchos me preguntan si no me canso, y sí, me canso, pero hemos estado comprometidos estos cinco años en procurar que estos crímenes no queden impunes y en señalar a los responsables. Nos ha costado muchos kilómetros y a veces pensamos que es cuesta arriba, y en este quinto aniversario de esta masacre nos pesa mucho lo que sigue pasando en México”, comenta Adrián.

Explica que en ocasiones se han desilusionado al ver que las cosas no cambian en el país y que la justicia no llega 100% en el caso de su familia; sin embargo, se mantienen con la esperanza y en la lucha por otras víctimas que vivieron una realidad similar a la suya.

“Quisiéramos seguir con la confianza, porque nuestra idea en estos cinco años es que hemos hecho un compromiso muy fuerte de ver por otras víctimas, no sólo las nuestras, que no haya egoísmo”, asegura.

El caso y los detenidos

La tarde del 4 de noviembre del año 2019, integrantes de la familia LeBarón, en su mayoría mujeres y niños, fueron atacados a balazos y después sus camionetas quemadas cuando viajaban de Sonora a Chihuahua.

De acuerdo con reportes oficiales de El Universal, los integrantes de la familia salieron de la comunidad de La Mora en tres vehículos; dos se dirigían al municipio de Galeana, en Chihuahua, y uno más -el que conducía Rhonita- iba hacia Phoenix, Arizona.

Aun cuando las mujeres se identificaron en una brecha de terracería, fueron emboscadas por un grupo armado que abrió fuego directamente contra ellas y sus hijos.

En el lugar murieron las tres mujeres y seis menores, otros seis niños y niñas resultaron con heridas que llevó incluso a que algunos de ellos fueran trasladados a Estados Unidos para recibir atención médica.