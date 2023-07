Justicia para Zeus. Cibernautas exigen que su muerte no quede impune

A-AA+

El pasado jueves 21 de julio, el perrito Zeus fue asesinado a balazos en el Día Mundial del Perro, tras defender a su dueño de ser asaltado sobre Eje Central y Manuel González en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras estos hechos, en redes sociales, cibernautas han exigido con el hashtag #JusticiaParaZeus, que la muerte del canino no quede impune y que se le de todo el peso de la ley a los responsables.

En algunas publicaciones, también se puede leer cómo vecinos de la zona mostraron el afecto que le tenía a Zeus, ya que recalcaron que el canino era muy noble y no se merecía esa muerte, por lo que pidieron a las autoridades correspondientes que no dejen en libertad al asesino.

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para que el maltrato animal sea perseguido de oficio y no únicamente por denuncia.

Esta iniciativa fue presentada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y fue aprobada este viernes en sesión extraordinaria.

El dictamen consiste en reformar las fracciones II, III y el sexto párrafo, además de derogar el último párrafo del artículo 350 bis, y el quinto párrafo del artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal.

Al exponer el dictamen, legisladores recordaron que en la actualidad es necesario que los dueños o responsables de los animales presenten una denuncia para que se inicie una investigación, lo que ocasiona que algunos casos queden en impunidad.

En su intervención, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, afirmó que la Ciudad de México "pasará a la historia" ya que todos los seres sintientes que habiten en ella estarán protegidos de oficio.