Justicia, reclama viuda del periodista Javier Valdez

Culiacán, Sinaloa.- La viuda de Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Río Doce, asesinado hace nueve años en esta ciudad, Griselda Triana, dijo que no va a cesar en su exigencia de que este crimen no quede impune, aun cuando el tema de la extradición del autor intelectual, Dámaso López Serrano "El Minilic", es algo que no les interesa a las autoridades.

En el acto de homenaje a la memoria del periodista, en el que se depositaron ofrendas florales ante su busto levantado a un costado de la Catedral de Culiacán, su viuda consideró que no se tienen avances, ya que no se ha concretado la extradición del autor intelectual, el cual está detenido.

La viuda de Valdez Cárdenas externó que, por la compleja situación que priva en el país en estos momentos, considera que "las autoridades siempre tienen otras prioridades, por lo que el caso de mi esposo no es algo que les interese concluir y cerrar".

Griselda Triana indicó que su familia no va a cesar en su demanda porque este crimen no quede en la impunidad y se lleve ante los tribunales mexicanos a López Serrano, para que responda por el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.

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Señaló que está consciente de que esta persona, por segunda ocasión, se encuentra en reclusión en los Estados Unidos, por una nueva acusación que lo puede mantener privado de su libertad hasta por más de cinco años, pero, eso no los detiene, va a continuar con sus exigencias.

A nueve años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, sus familiares, amigos y compañeros de profesión le rindieron un homenaje ante su busto, que fue edificado a un costado de la catedral en Culiacán, e invocaron sus largos reclamos de justicia y castigo al autor intelectual de su crimen.