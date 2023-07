Justifica IMSS participación de empresas multadas

A-AA+

Zoé Robledo, director general del IMSS, justificó la participación de empresas sancionadas en licitaciones del instituto que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre en el sector Salud en el llamado Cártel de la Sangre, debido a que no fueron inhabilitadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo que sólo las multó.

"Sobre lo que se ha comentado de la participación de empresas sancionadas, como se ha expuesto en este mismo lugar y en otras ocasiones, en marzo de 2016 el IMSS presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica, presentada en 2016, resuelta en 2020. En ese momento dicho organismo autónomo resolvió que había una multa, pero no inhabilitó a las empresas que estaban implicadas, solamente las multó".

El pasado 8 de julio, EL UNIVERSAL reveló que pese a estar inhabilitadas por siete años para obtener contratos, un grupo de empresas del sector médico y farmacéutico están participando en el proceso de varias licitaciones para distintos servicios en el IMSS.

En la conferencia del presidente López Obrador, el titular del IMSS indicó que han detectado a empresas que han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tienen interés de participar en las licitaciones de instituto.

"El IMSS ha detectado interés por participar de empresas que han sido, sí, sancionadas por la SFP con inhabilitación o que se encuentran impedidas para participar. Están completamente descartadas, porque en ese sentido la ley es tajante, muy clara al señalar que no se pueden evaluar propuestas ni adjudicar, ni celebrar contratos bajo ninguna circunstancia con empresas impedidas o inhabilitadas", dijo.