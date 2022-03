Justifican porqué reporteros permanecieron "sentaditos" en sismo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Cuestionado por los motivos de ordenar a los reporteros que cubren la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para que permanecieran sentados dentro del salón Tesorería de Palacio Nacional pese a que sonaba la alerta sísmica, Marco Antonio Mosqueda, jefe de Protección Civil de Presidencia, aseguró que "es más seguro estar dentro del salón" y por eso se les pidió estar sentados porque "andan detrás de la noticia y van a salir corriendo".

En entrevista con medios en el recinto histórico, Marco Antonio Mosqueda detalló el protocolo que asegura se tiene en el Salón Tesorería:

"Nuestro protocolo es que ustedes permanezcan sentados en sus lugares; va a sonar la alerta sísmica 60 segundos mínimo, después de esos 60 segundos comienza a temblar; después que haya pasado el temblor, los vamos a levantar.

"Ya teniendo sus cosas sus pertenencias en la mano podemos hacer la evacuación. Nosotros tenemos ese procedimiento y salimos por la puerta principal del Salón Tesorería y nos dirigimos a la Fuente de Pegaso.

"Después de que haya pasado el movimiento de toda la gente y hayan evacuado, nosotros nos tenemos que dirigir con nuestra gente de la unidad de Protección Civil interna para ver cuántas personas evacuaron, ya después de eso regresamos a la gente a donde son trabajadores o de donde es la Tesorería".

Agregó que el presidente López Obrador tiene un protocolo de seguridad diferente "y nosotros no nos metemos con ese protocolo".

"¿Por qué no salir inmediatamente?", se le preguntó.

"Se puede parar y en ese momento les cae algo, hay muchas cosas que se pueden caer, por eso preferimos que permanezcan sentados y ya después empieza a temblar, se mantiene y ya se dice ´vamos a evacuar´", respondió.

"¿No se rompe la lógica de la alerta sísmica que da esos segundos para que la personas (lleguen) a un lugar seguro?", también se le cuestionó.

"Pero es que como ustedes son periodistas, andan detrás de la noticia, entonces van a salir corriendo", dijo.

"¿Si la alerta sísmica sirve para avisar y que la gente se resguarde, porque la lógica es quedarse?", se le preguntó.

"Nosotros los tenemos sentaditos, tranquilos, no estamos expuestos a nada ahí. Es más riesgo que ustedes salgan y se les caiga algo que en ese momento empiece a temblar. El tema es que ¿no es más seguro estar dentro del seguro que en el patio?", justificó.

"Es más seguro adentro del salón. Ya después tenemos que salir", mencionó.

El jefe de Protección Civil de Presidencia señaló que cada edificio en Palacio Nacional tiene su propio protocolo y afirmó que el de Salón Tesorería fue elaborado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y data de diciembre de 2018.

Garantizó que es 100% seguro permanecer en el Salón Tesorería durante un sismo y aseguró que cada año se realizan tres simulacros de sismo en Palacio Nacional.