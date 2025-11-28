Kenia López Rabadán: México necesita un Fiscal autónomo e independiente
Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, se debate el futuro de la Fiscalía General de la República en México.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) debe garantizar la autonomía, independencia y profesionalismo de dicha institución, consideró la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
"Resulta imprescindible que en este proceso se actúe con absoluto profesionalismo, escuchando todas las voces y privilegiando el interés superior de la justicia", dijo.
La diputada presidenta afirmó que México necesita a alguien que asegure que toda víctima de un delito tenga quien la defienda, que garantice el derecho humano de acceso a la justicia y contribuya a construir un país en paz y sin violencia.
Ayer, el exfiscal Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia al Senado de la República, para que sea designado como embajador de "un país amigo".
