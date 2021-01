La 4T es una transformación feminista: Olga Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), aseguró que la cuarta transformación es "una transformación feminista", pues señaló que bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha alcanzado un gabinete paritario.

En conferencia de prensa matutina, la encargada de la política interna del país recordó que en su paso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alguna vez preguntó a un expresidente si en su gobierno habría un gobierno paritario, lo cual fue respondido con un "por ahora no, ya será en otro momento, ya será con otro presidente".

"Hoy tenemos un gabinete paritario, porque quería comentarle esta anécdota personal: cuando yo estuve en la Corte, estuve 21 años y tuve la oportunidad de tratar a cuatro presidentes y al preguntarle a alguno de ellos, le dije 'Oiga señor presidente, ¿y cuando habría espacio para las mujeres en su gobierno de manera paritaria?', y la respuesta no se hizo esperar: 'por ahora no, ya será en otro momento, ya será con otro presidente'".

"Así que esa fue la repuesta, así que en este gobierno que encabeza por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ese momento ya llegó ese presidente ya llegó y hoy la paridad en el gobierno es una realidad", dijo.

En Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero señaló que se dice fácil "pero no fue fácil".