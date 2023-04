La AS solo se activa cuando sismos son potencialmente peligrosos: C5

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Luego del sismo registrado la noche de ayer y que no sonaron los altavoces, el titular del C5, Juan Manuel García Ortegón dijo que el algoritmo de los altavoces busca alertar la peligrosidad de un sismo, y no pretende anticipar la magnitud.

"De lo que trata la (Alerta Sísmica) es alertar de sismos que son potencialmente peligrosos, no trata de anticipar la magnitud", dijo en conferencia de prensa, tras el primer Simulacro Nacional.

Detalló que un ejemplo son los casos de sismos que no son perceptibles en la Ciudad, aunque tengan una magnitud mayor, mientras que el caso de anoche es que hubo percepción, pero la magnitud es menor.

El titular del C5 explicó que la activación de la Alerta Sísmica se basa en el número de sensores que detectan el incidente, y la distancia del epicentro calculando a la ciudad alertada.

Mientras tanto, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva, explicó la Alerta Sísmica "lo que marca en general este algoritmo es que una magnitud mayor a cinco, pero a 170 kilómetros de distancia, si es magnitud mayor a seis, pero está a 350 kilómetros, pudiera no activarse".

En tanto, sobre que las alertas sísmicas de aplicación sí sonaron, el titular del C5 comentó que estás aplicaciones tienen sus propios sensores y algoritmos.

"En el caso de las aplicaciones móviles, ellos tienen sus propios sistemas de sensores, utilizan sus propios algoritmos, no utilizan, por eso es que tienen una información diferente a la que oficialmente se comunica", comentó.