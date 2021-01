La CDMX "está en pico de contagios", recuerda Sheinbaum a restauranteros

El lunes en que los cierres para evitar contagios provocaron algunas protestas en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la capital se encuentra en el pico histórico de hospitalizaciones.

"Estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia y sigue aumentando", dijo la mandataria.

"No se trata de dramatizar, sino de actuar: seguimos aumentando la capacidad hospitalaria y hacemos un llamado de alerta a la ciudadanía para cumplir las medidas del semáforo rojo", agregó.

Hasta la noche del domingo 10 de enero, en la Ciudad de México había 367 mil 491 casos positivos acumulados de COVID-19, 2 mil 721 de estos registrados en 24 horas.

De acuerdo con información oficial, en Ciudad de México se estima que hay 32 mil 396 casos confirmados activos. Desde que comenzó la pandemia, en la capital han muerto 23 mil 396 personas por la enfermedad que se habría originado en Wuhan, China.

RESTAURANTES ABREN

En ese contexto, restauranteros se rebelaron ante el cierre para evitar contagios de COVID-19. Algunos decidieron abrir sus puertas, mientras que otros protestaron con cacerolas en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Abiertos y juntos sobreviviremos a la pandemia", reclamaron los restauranteros que se dieron cita frente al Palacio Nacional. Señalaron que sus familias dependen de su trabajo, e hicieron sonar las cacerolas. La semana pasada autoridades de la capital informaron que se mantendría el Semáforo Rojo por el número de hospitalizaciones y contagios.

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expuso este lunes que su deseo no es que los restaurantes estén cerrados, sin embargo la situación de contagio por la que atraviesa la capital del país así lo requiere. Los restaurantes que abrieron hoy serán apercibidos, añadió la mandataria, pero si siguen abiertos vendrán multas e incluso suspensión de actividades.

Sonora Grill Group y Fisher´s México fueron algunos de los que anunciaron en sus redes sociales que este lunes reanudarían actividades en sus sucursales.

Al menos 13 mil 500 restaurantes han cerrado de forma definitiva en la Zona Metropolitana del Valle de México de la capital del país, informaron la semana pasada representantes del sector.

Más de 500 integrantes de la industria de Ciudad de México y el Estado de México exigieron a las autoridades que el sector se considere actividad esencial para poder operar sus establecimientos, que permanecen cerrados desde que la zona decretó semáforo rojo por alto nivel de riesgo el 18 de diciembre.

"Ante la devastación que está sufriendo este sector, motivada por el cierre de establecimientos, solicitamos que esta industria sea considerada una actividad esencial, ya que es parte fundamental para el funcionamiento de la economía de México", indicaron en una carta abierta.

Según explicaron en el texto, tan solo en el Estado de México antes de la pandemia tenían registrados 70 mil restaurantes con 340 mil empleos directos, pero hasta el momento han cerrado definitivamente 10 mil de ellos, con una pérdida de al menos 50 mil empleos.

A nivel nacional, la industria genera 5.6 millones de empleos directos e indirectos, pero el sector calcula que a finales de año se habrán perdido casi 450 mil de ellos.

"La situación es muy distinta a la que vivimos a principios del año pasado. Hoy los restaurantes ya acabaron con sus ahorros. Incluso, parte de estos fueron utilizados para adecuarlos con medidas sanitarias y de protección para los colaboradores, proveedores y clientes", reza el texto.

La misiva está firmada por directivos de cadenas como IHOP, Fisher´s y grupo Los Arcos.

En el texto aseguraron que las medidas de higiene y aforo limitado impuestas por las autoridades sanitarias los excluyen de ser considerados como fuentes de contagios.

"En restaurantes se da el mayor número de contagios por Covid"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que hay publicaciones científicas de que el mayor número de contagios por Covid-19 se da en lugares cerrados como restaurantes ya que no se utiliza cubrebocas y se pierde la sana distancia.

"Esto está demostrado y por eso hablamos de las fiestas y de las reuniones familiares y particularmente de algunos establecimientos como los restaurantes, no es algo que solo haga la Ciudad de México sino que se hace en otros lugares del mundo y también evidentemente quisiéramos no hacerlo y estamos tomando diversas políticas para disminuir contagios en la Ciudad y que sigan llegando personas graves a los hospitales".

En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo reiteró que habrá más vigilancia por parte de las alcaldías para el ordenamiento del comercio de la vía pública y que sea entrega de comida para que las personas no permanezcan en el lugar y que Invea realizará sanciones así como suspensión de actividades en caso de que los restaurantes inicien operaciones.

"No estamos imponiendo (el cierre de restaurantes) es una medida sanitaria que está establecida en el semáforo rojo es un acuerdo entre todos los Gobernadores y la Secretaría de Salud del Gobierno de México y esa lago que se acordó en su momento y estamos buscando disminuir contagios para poder abrir las actividades económicas lo más rápido posible".

En ese sentido acusó nuevamente que hay personas que quieren politizar el tema de la apertura de los restaurantes y que en redes sociales de diversos partidos políticos se puede observar quienes se encuentran involucrados en el tema.