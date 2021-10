La CDMX no es rehén de gaseros, dice Sheinbaum tras retiro de pipas

Tras las manifestaciones que realizaron comisionistas de venta de Gas LP en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se tomó la decisión de retirar las pipas de Gas LP que obstruían la circulación, pues la ciudadanía no puede ser rehén de sus intereses.

"Aquí en la ciudad sí tomamos una decisión ayer que fue mover las pipas porque lo que no puede ser tampoco es que la ciudadanía sea rehén de un grupo que está buscando sus propios intereses".

Explicó que en el caso de la persona que fue detenida tras abrir una manguera de gas sobre Insurgentes Sur y Eje 5 ya se encuentra en manos de la Fiscalía capitalina y aseguró que también se investigará cualquier abuso policial.

"Está detenido y está acusado por la Fiscalía General de Justicia como intento de homicidio, ahí no va a haber ningún recato por parte de la Fiscalía se nos fue informado el día de hoy", dijo.

Destacó que se retomaron las reuniones en el C5 con integrantes de su gabinete, del gobierno federal, del Estado de México y de empresas de gas para garantizar el abasto en la capital del país.

"El precio del gas fue determinado por la Secretaría de Energía, me parece algo correcto que se hizo porque había un abuso en los precios del Gas LP, este abuso se reflejaba particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana del Valle de México era la que tenía el precio de gas LP más alto de toda la República y no tenía por qué explicarse dada la cantidad de infraestructura que hay de Pemex y de empresas que importan Gas LP en la capital del país", comentó.