La CDMX no será rehén de ningún distribuidor de gas LP: Sheinbaum

Tras el paro que realizó la Unión de Gaseros del Valle de México por su inconformidad ante el tope en los precios establecidos por la Comisión Reguladora de Energía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que la capital no será rehén de ningún distribuidor de gas LP.

"No se puede ser rehén de ningún distribuidor para poder cumplir con un mandato que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que tiene beneficio para los que menos tienen", dijo.

Expuso que en este momento la distribución es normal en la ciudad, y a pesar de que en la mañana se reportaban dos estaciones cerradas, no hay reportes de falta de distribución.

Comentó que en la reunión que sostuvo este miércoles con la Secretarías de Energía y de Seguridad y Protección Ciudadana, estuvieron presentes empresas distribuidoras y se acordó garantizar el abasto a la ciudadanía y respetar el tope en el costo del gas LP.

"Que se den todas las facilidades para la distribución del gas LP en la Zona Metropolitana del Valle de México, la policía de la Ciudad de México estará colaborando con las fuerzas federales para que esto pueda darse y que no haya ninguna oposición a que las familias se beneficien del precio del gas LP", dijo.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los capitalinos a reportar a través de las redes sociales del gobierno local cualquier sobreprecio y pasar la información a la Procuraduría Federal del Consumidor, quien vigilará que los costos se respeten.