La CDMX permanece en semáforo amarillo con incremento de hospitalizados por Covid

Ante la pandemia por Covid-19, la Ciudad de México permanece en semáforo epidemiológico amarillo, del 19 al 25 de julio, con incremento de hospitalizados.

En conferencia de prensa, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García Dobarganes, indicó que hay mil 871 hospitalizados en hospitales de la Ciudad de México y 2 mil 538 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Destacó que el incremento sigue siendo en personas de 18 a 39 años, por lo que hizo un llamado a seguir tomando las medidas sanitarias.

"Estamos viendo un repunte de casos confirmados de personas mayores de 50 años, las cuales no están vacunadas pero no se ha observado en las defunciones, siguen en niveles relativamente bajos", informó.

Derivado del incremento de casos, en coordinación con el Gobierno de México, del 18 al 26 de julio se va a completar el esquema de vacunación del grupo de 50 a 59 años en las alcaldías Álvaro Obregón e Iztacalco.

Se informó que se aplicará el esquema de primera dosis en población de 30 a 39 años de las alcaldías de Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan.

"Se estima aplicar un millón 44 mil 314 vacunas en 8 días, 130 mil 539 diarias en promedio", refirió Clark.

Se informó también que a partir del martes 20 de julio, las personas mayores de 30 años que no han recibido la dosis, podrán acudir a cualquier sede a ponerse la vacuna, sin importar su alcaldía.

Eduardo Clark García anunció que a partir del 20 de julio se reanuda el programa de pruebas en Centros comerciales participantes como Plaza Antenas, Texontle, Vallejo y Forum Buenavista, con un horario de martes a domingo, de 11:00 a 15:00.

"Nuestro objetivo es que al finalizar la semana estén vacunados todos los jóvenes de 30 años", dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Este fin de semana se reactiva el Programa Hospital en Casa, informó Sheinbaum.

Según el último reporte de Covid-19 en la Ciudad de México, hay 722 mil 391 casos confirmados acumulados, 27 mil 88 confirmados activos estimados y 44 mil 954 muertes.